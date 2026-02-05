تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى معبر رفح ومستشفيي العريش والشيخ زويد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، يرافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لمتابعة استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان اليوم، ركزت الجولة على التأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، واستعداد الفرق الطبية والمنشآت على تقديم الرعاية الإنسانية والطارئة على مدار الساعة، وفق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة.

وعقد الوزير اجتماعاً مع المحافظ لمتابعة أعداد الوافدين، وأماكن إقامة ذويهم، مع ضمان استمرارية الخدمات الطبية داخل التجمعات السكنية.

‎استقبل الوزير والمحافظ عدداً من المصابين والجرحى الوافدين من غزة، وتفقد نقطة الحجر الصحي بالمعبر، حيث اطمأن على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والتطعيمات، ووجود 40 طبيباً، إلى جانب تمركز 60 سيارة إسعاف موزعة بشكل استراتيجي، وعيادات متنقلة، ونقطة رعاية حرجة، وفرق طبية متخصصة، وسيارة أشعة متطورة.

كما راجع الوزير آليات الاستقبال والفرز والنقل بالتعاون مع الجهات المعنية، بدءاً من الكشف المبدئي داخل المعبر، ثم الفرز بمستشفى العريش العام، وتوزيع الحالات على مستشفيات الجمهورية حسب التخصصات، مشيداً بالتنسيق المتميز مع الهلال الأحمر المصري في الاستقبال والدعم النفسي، وحرص على التحدث مع العائدين إلى غزة وطمأنتهم، حيث عبّروا عن شكرهم العميق لمصر قيادة وشعبًا على الرعاية الطبية والإنسانية.

وفي إطار الزيارة ذاتها، تفقد الوزير مستشفى الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام، حيث اطلع على جاهزية غرف الاستقبال والطوارئ والفرز، وأقسام الجراحة والغسيل الكلوي، ومنطقة ألعاب الأطفال (نادي أبطال فلسطين الصغار)، موجهاً بتوسيعها.

ووجه بصرف مكافآت مالية لجميع العاملين بالمستشفيات ومعبر رفح تقديراً لجهودهم المتواصلة، كما وجه بدراسة إنشاء مبنى معجل خطي لخدمة مرضى الأورام من أبناء المحافظة.

واختتم الجولة بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة لمراجعة خطة العمل المستقبلية، وتعزيز التنسيق لاستقبال الحالات وتسكين ذويهم، مع التأكيد على استمرار توافر الفرق الطبية بكامل التخصصات.

‏‎رافق الوزير في جولته: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء.