بسبب بنزيما.. محمد صلاح يعود لدائرة اهتمام الدوري السعودي

لا يزال ملف انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي محط اهتمام العديد من الأندية في السنوات الأخيرة.

وفي ظل الأنباء التي تربط اسم النجم المصري بالرحيل عن صفوف ليفربول، بدأت الأندية السعودية التركيز على ضمه ومتابعة موقفه مع النادي الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة أبولا البرتغالية أن نادي الاتحاد، بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، يركز على التعاقد مع صلاح من أجل "تعويض أثر" رحيل كريم بنزيما عن الفريق.

وأشارت الصحيفة أن محمد صلاح يُعتبر هدفًا رئيسيًا لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

