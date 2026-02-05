إعلان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس

كتب : حسام الدين أحمد

03:32 م 05/02/2026

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026 بنسبة نجاح بلغت 54.03 %، وذلك في حضور طارق محمد سعد الدين وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكشف محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 60304 طالبًا وطالبة، حضر منهم 59292، وحقق النجاح 32035 طالب بنسبة نجاح بلغت 54.03 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1209 طالبًا وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1105، وعدد من حققوا النجاح 1075 بنسبة نجاح بلغت 97%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 31 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 31 طالبا، وعدد من حققوا النجاح 29 طالبا بنسبة نجاح بلغت 93.5%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 9 طالبًا وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 9، وعدد من حققوا النجاح 9 بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأعرب محافظ قنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي فى قنا هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبد الحليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنــا بالاسم ورقم الجلوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت