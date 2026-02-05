نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة قنا.. بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026 بنسبة نجاح بلغت 54.03 %، وذلك في حضور طارق محمد سعد الدين وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكشف محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 60304 طالبًا وطالبة، حضر منهم 59292، وحقق النجاح 32035 طالب بنسبة نجاح بلغت 54.03 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1209 طالبًا وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1105، وعدد من حققوا النجاح 1075 بنسبة نجاح بلغت 97%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 31 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 31 طالبا، وعدد من حققوا النجاح 29 طالبا بنسبة نجاح بلغت 93.5%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 9 طالبًا وطالبة، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 9، وعدد من حققوا النجاح 9 بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأعرب محافظ قنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي فى قنا هنا