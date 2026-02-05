إعلان

بينهم قادة في الدعم السريع.. بريطانيا تفرض عقوبات على 6 أفراد في السودان

كتب : محمود الطوخي

04:32 م 05/02/2026

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها فرضت عقوبات على 6 أفراد يشتبه في ارتكابهم فظائع في حرب السودان أو في تأجيج الصراع من خلال توريد المرتزقة والمعدات العسكرية.

وقالت الحكومة في بيان، إن الإجراءات استهدفت كبار القادة في كل من قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، في ظل صراع أدى إلى نزوح الملايين وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق منذ اندلاعه في أبريل 2023.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي زارت الحدود السودانية التشادية هذا الأسبوع، إن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار ووصول آمن لوكالات الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين.

وأوضحت كوبر، أن لندن تسعى عبر هذه العقوبات إلى تفكيك آلة الحرب الخاصة بمن يرتكبون العنف الوحشي في السودان أو يستفيدون منه.

وشملت العقوبات البريطانية، 3 أفراد وهم ألفارو أندريس كويجانو، وماتيو أندريس دوكي بوتيرو، وكلاوديا فيفيانا أوليفروس فوريرو، للاشتباه في قيامهم بتجنيد مقاتلين أجانب للنزاع أو تسهيل شراء معدات عسكرية.

كذلك، شملت القائمة أبو عقلة محمد كيكل القائد السابق لقوات الدعم السريع والرئيس الحالي لقوات درع السودان، وحسين برشم القائد الميداني في قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى مصطفى إبراهيم عبد النبي محمد المستشار المالي لقوات الدعم السريع.

إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية عقوبات على 6 أفراد في السودان عقوبات على قادة في الدعم السريع ارتكاب فظائع في حرب السودان

