حكم قضائي يعرقل الإفراج عن "سوزي الأردنية".. والبلوجر تتقدم بمعارضة

كتب : أحمد عادل

03:24 م 05/02/2026

سوزي الأردنية

عارضت البلوجر "سوزي الأردنية" على حكم قضائي صادر ضدها من محكمة الطفل في قضية تتعلق بـ"شيك بنكي"، عرقل إنهاء إجراءات الإفراج عنها بعد قضاء مدة العقوبة.

وقال مصدر مطلع إن البلوجر بصدد تقديم المعارضة في قسم شرطة التجمع الأول، تمهيدًا للإفراج عنها.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد قضت بقبول استئناف مريم أيمن، المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.

وفي وقت سابق، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

سوزي الأردنية الإفراج عن سوزي الأردنية حكم قضائي

