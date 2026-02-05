إعلان

أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:38 م 05/02/2026

تعبيرية

شهدت مدينة القرين بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد اتهام طالب يبلغ من العمر 16 عاماً بمحاولة استدراج طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات إلى سطح منزله بغرض الاعتداء عليها، قبل أن تنقذها صرخاتها وتدخل والدتها في اللحظات الأخيرة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة القرين يفيد بورود بلاغ من ربة منزل 38 عامًا، تتهم فيه الطالب بمحاولة الاعتداء على طفلتها وإحداث إصابات بها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلهو أمام منزلها أثناء انشغال والدتها بالأعمال المنزلية، قبل أن يقوم المتهم باستدراجها إلى أعلى سطح منزله، إلا أن صراخ الطفلة لفت انتباه والدتها التي سارعت إلى إنقاذها قبل وقوع الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث تم تحرير المحضر رقم 208 جنح القرين لسنة 2026.

وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف بلبيس والعاشر من رمضان تجديد حبسه لمدة 15 يوماً.

اعتداء علي طفلة استدراج طفلة الشرقية

