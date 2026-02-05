شهدت مدينة القرين بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد اتهام طالب يبلغ من العمر 16 عاماً بمحاولة استدراج طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات إلى سطح منزله بغرض الاعتداء عليها، قبل أن تنقذها صرخاتها وتدخل والدتها في اللحظات الأخيرة.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة القرين يفيد بورود بلاغ من ربة منزل 38 عامًا، تتهم فيه الطالب بمحاولة الاعتداء على طفلتها وإحداث إصابات بها.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلهو أمام منزلها أثناء انشغال والدتها بالأعمال المنزلية، قبل أن يقوم المتهم باستدراجها إلى أعلى سطح منزله، إلا أن صراخ الطفلة لفت انتباه والدتها التي سارعت إلى إنقاذها قبل وقوع الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث تم تحرير المحضر رقم 208 جنح القرين لسنة 2026.

وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف بلبيس والعاشر من رمضان تجديد حبسه لمدة 15 يوماً.