من قلب القدس.. رسالة من نادي عدي الدباغ السابق بعد تألقه مع الزمالك

احتفى نادي هلال القدس الفلسطيني، بلاعبه السابق عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تصدره هدافي الدوري المصري.

وانفرد عدي الدباغ بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد تسجيل هدفين في فوز الزمالك بنتيجة 5-2 على كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي هلال القدس، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة الدباغ، وعلق: "نفتخر بك، من قلب القدس إلى ميت عقبة فهداف للدوري المصري، ابن نادي هلال القدس عدي الدباغ يبدع مع الشقيق نادي الزمالك المصري".

وبدأ الدباغ مسيرته الاحترافية في صفوف هلال القدس، وفي عام 2021 رحل عن الدوري الفلسطيني للاحتراف الخارجي، قبل أن ينتقل إلى الزمالك في أغسطس الماضي 2025.

