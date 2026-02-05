مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الكاراباو بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد

أشادت الصحف والمواقع العالمية، بالدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد ثنائيته أمام نيوكاسل يونايتد.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، وسجل عمر مرموش أول هدفين للفريق.

The Sun.. يحب نيوكاسل

أشادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، باختراق عمر مرموش لخط دفاع نيوكاسل، وقالت: "مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق مر بعام مختلط في ملعب الاتحاد، لكنه يحب اللعب ضد فريق نيوكاسل يونايتد، فسجل ثلاثية ضدهم هنا في فبراير الماضي".

Thenationalnews.. مرموش يواصل تألقه

ذكر موقع Thenationalnews، أن عمر مروش واصل تألقه أمام نيوكاسل يونايتد، فوصل المصري إلى هدفه الثاني عشر مع السيتي، خمسة منها في مرمى نيوكاسل على ملعب الاتحاد.

Flashscore.. مرموش يقود سيتي إلى النهائي

أثنى موقع Flashscore على الدولي المصري، وذكر أنه تألق وقاد مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

الجارديان

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن مانشستر سيتي يُهيئ أرسنال للنهائي بعد أن أطاح مرمش بنيوكاسل بثنائية.

