وزير الشباب ومحافظا الوادي الجديد ومطروح يفتتحون معرضًا للحرف التراثية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، فعاليات معرض المنتجات الحرفية والتراثية للشباب، وملتقى توظيف مصر، الذي أُقيم بالتعاون مع شركة كير مصر ومايكروسوفت، ضمن الجولة التفقدية بالصالة المغطاة.

كما شملت الجولة فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وقوافل "حياة كريمة" بمراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد، ومبادرة "خطوة نحو حياة أفضل" من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، إلى جانب أنشطة جوالة مراكز الشباب والهلال الأحمر التي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا متكاملًا لدعم الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أهمية ربط الشباب بسوق العمل، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الشباب في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالدور الحيوي لمراكز الشباب في تنمية قدرات الشباب، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن اعتزازه بمشاركة المحافظة في هذه الفعاليات، مشددًا على حرص مطروح على توفير الدعم الكامل للشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، واستثمار طاقاتهم في أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية تعكس روح الابتكار والمواطنة الصالحة.