وجود بلعمري وعودة الثنائي.. الأهلي يعلن قائمته لمواجهة شبيبة القبائل

قبل السفر للجزائر.. ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي أوزو.

وشهدت القائمة عودة اللاعبين يوسف بلعمري بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي، وعودة ياسر إبراهيم ومحمد شريف بعد التعافي من الإصابات.

قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شكري – يوسف بلعمري – أحمد عيد – عمرو الجزار – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: يلسين كامويش – محمد شريف – مروان عثمان