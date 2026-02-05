انطلقت بمدينة الأقصر فعاليات المؤتمر الدولي الواحد والعشرين لعلاج مرض السكري، الذي تنظمه جمعية صعيد مصر للسكري بالتعاون مع الجمعية الآسيوية لعلاج مرض السكري، بمشاركة خبراء ومتخصصين من أكثر من 8 دول عربية وأجنبية أبرزها السعودية، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة إلى جانب أساتذة وباحثين من أكثر من 20 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور مصباح كامل رئيس المؤتمر أن مرض السكري لم يعد يقتصر على كونه مرضًا مزمنًا فقط، بل أصبح قضية صحية عالمية تتطلب تحديثًا مستمرًا لأساليب التشخيص والعلاج، مشيرين إلى أن التطور العلمي ساهم في توفير بروتوكولات علاجية حديثة تساعد المرضى على التعايش الآمن مع المرض وتقليل مضاعفاته.

وأضاف كامل على أهمية أهمية ممارسة الرياضة اليومية، مع اتباع نظام غذائي صحي يحمي من الوقوع فريسة لمخاطر أمراض السكر مع الابتعاد عن الضغط العصبي المجهد.

وأوضحت الدكتورة مروة أحمد سكرتير جمعية صعيد مصر للسكري أستاذ مساعد بكلية طب أسوان، أن المؤتمرات الطبية تمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الأبحاث العالمية، لافتين إلى أن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بتدريب شباب الأطباء ورفع كفاءتهم العلمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصة في محافظات الصعيد.

وشهدت فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة، التي ناقشت أحدث التقنيات العلاجية وأساليب المتابعة الحديثة لمرضى السكري، إلى جانب عرض تجارب علمية وبحثية ناجحة في التعامل مع مضاعفات المرض.