حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحبس والد الطفل المتهم فى القضية المعروفة إعلامية بقضية المنشار، بالحبس أربع سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

وشهدت قاعة المحكمة مرافعات قانونية موسعة خلال الجلسات السابقة، حيث دفع المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيًا بنظر الدعوى، مؤكدًا أن طبيعة الوقائع تشكل جرائم جسيمة يختص بها القضاء الجنائي، وفقًا للمادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب الجبلاوي بإعادة إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لقيدها مجددًا أمام محكمة الجنايات المختصة، بما يكفل التطبيق الصحيح لنصوص القانون.

كما التمس، على سبيل الاحتياط، توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والقضائية.

وعقب النطق بالحكم، أكد محامي المجني عليه، احترامه الكامل لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر يأتي في إطار المسار القانوني للقضية، مع استمرار متابعة باقي الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات الطفل برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، حكمها على المتهم الأول في القضية يوم 24 فبراير الجاري، وذلك بعد أن تقدّم محامي المتهم بطلب رد هيئة المحكمة دون إبداء أسباب قانونية، ما ترتب عليه تغيّبه عن الجلسة، وقيام المحكمة بانتداب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم، مع استمرار نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتبقى القضية محل اهتمام كبير داخل محافظة الإسماعيلية، في ظل ما أثارته من جدل واسع منذ تفجرها، مع ترقب الرأي العام لما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.