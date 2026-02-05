ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إنه يعتقد أنه من المرجح أن يصل إلى الجنة أثناء حديثه في إفطار الصلاة الوطني.

وقال ترامب خلال افتتاحه إفطار الصلاة الوطني عن فرصه في دخول الجنة: "أعتقد حقًا أنني ربما يجب أن أصل إليها. أعني، لست المرشح المثالي لكنني فعلت الكثير من الخير لأناس مثاليين".

وتطرق الرئيس إلى تصريحاته السابقة التي أثارت عناوين الصحف وتساؤلات، مؤكدًا أن تعليقاته السابقة التي ألمحت إلى أنه ليس "متجهًا نحو الجنة" كانت مزحة.

وأضاف ترامب أنه غالبًا ما يختار أن يكون "ساخرًا مع الإعلام"، مشيرًا إلى أن "هم يكتبون كلماتك"، وسخر من التغطية التي تلت تصريحاته السابقة، مؤكدًا أنه "كان يمزح فقط".

وبعد أن بدأ ترامب كلمته في إفطار الصلاة الوطني بالتفكير في إمكانية وصوله إلى الجنة، حول الرئيس دونالد ترامب تركيزه إلى شؤون أكثر دنيوية: الأغلبية الضئيلة لحزبه الجمهوري في مجلس النواب.

هاجم ترامب النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي بسبب معارضته المستمرة لقوانين رئيسية، واصفًا النائب الجمهوري بـ "الأحمق"، ومتذمرًا من أنه يصوت ضد أي مشروع قانون يُعرض تقريبًا على مجلس النواب.

وقال ترامب: "هو يقول لا تلقائيًا مهما كان الأمر. هذا الرجل المسمى توماس ماسي، هناك شيء خاطئ معه". كما سخر ترامب من فرص ماسي في إعادة انتخابه في السباق الانتخابي، في حين تعهد الرئيس بدعم خصمه في الانتخابات التمهيدية.

وجاءت هذه الهجمات المتجددة على مآسي بينما أشاد ترامب بالرئيس مايك جونسون لتسييره الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب لتمرير عناصر رئيسية من أجندته.

كما شن ترامب هجومًا على الديمقراطيين في اللحظات الأولى من كلمته بسبب معارضتهم لفرض قوانين صارمة لإثبات الهوية في جميع أنحاء البلاد.