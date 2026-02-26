مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 0
21:00

أهلي جدة

دوري إسباني وإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

10:15 م 26/02/2026

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة وولفرهامبتون أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، ومباراة الهلال السعودي أمام الشباب في الدوري السعودي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

الحزم ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد الخليج - 9:00 مساء - ثمانية

الشباب ضد الهلال - 9:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة

أوجسبورج ضد كولن - 9:30 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

بارما ضد كالياري - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

ستراسبورج ضد لانس - 9:45 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة

وولفرهامبتون ضد أستون فيلا - 10:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

ليفانتي ضد ألافيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت

