امرأة تطعن زوجها بسبب قرار حكم "الفار" في مباراة نابولي وأتالانتا

كتبت-هند عواد:

تسبب قرار حكم مباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي، بإلغاء ركلة جزاء للأزوري، في طعن مشجع لنابولي، يبلغ من العمر 40 عامًا، على يد زوجته.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن رجل في مدينة كابوديمونتي نقل إلى المستشفى بعد طعن زوجته له، خلال مباراة نابولي وأتالانتا، التي أٌقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأول بثنائية مقابل هدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر بدأ بقرار تقنية الفيديو(VAR)، بإلغاء ركلة جزاء مُنحت للأزوري أشعل غضب الرجل، وفي لحظة إحباط، بدأ يوجه الشتائم إلى الشاشة، لكن زوجته البالغة من العمر 35 عامًا اقتنعت بأن الشتائم موجهة إليها.

وتصاعد الجدال الكلامي في لحظات، وصرخت المرأة: "ابتعد وإلا سأطعنك"، وتحول التهديد إلى فعل، وألقت المرأة مقصًا على زوجها، لكنها لم تصبه، ثم ركضت إلى المطبخ، وأمسكت بسكين، وبعد محاولة فاشلة أولى، تمكنت من طعنه في جنبه.

ووفقا للصحيفة، يخضع الرجل للعلاج حاليا في مستشفى أوسبيدالي ديل ماري، إذ أصيب بجروح متعددة، لكن لحسن الحظ حياته ليست في خطر.

اقرأ أيضًا:

"فريق كامل".. غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة زد الليلة



وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟



