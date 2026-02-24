دعم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بطلة التزلج الأمريكية ليندسي فون، بعدما تعرضت لحادث سير مروع في أولمبياد الشتاء 2026.

وتعرضت ليندسي فون لحادثة مروعة، خلال منافسات تعرج المنحدر سيدات في أولمبياد الشتاء 2026، إذ سقطت بعد 13 ثانية وتعرضت لإصابة في القدم، خضعت على إثرها لخمس عمليات جراحية، وكادت أن تخسر قدمها بسبب هذه الإصابة.

ونشرت فون مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أُصبت بكسر معقد في عظم الساق، بالإضافة إلى كسر في رأس عظم الشظية، وكان كل شيء متفتتاً، والسبب في تعقيد الحالة هو إصابتي بمتلازمة الحيز الجهدية المزمنة".

وعلق رونالدو على مقطع الفيديو، وكتب: "الأبطال يُعرَفون باللحظات التي ينتصرون فيها، وباللحظات التي يرفضون فيها الاستسلام. الجبال التي تغلبتِ عليها لم تكن يومًا أكبر من القوة التي تحملينها داخلك. واصلي القتال.. فالأساطير دائمًا تنهض."

