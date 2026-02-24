مباريات الأمس
إعلان

بعد أنباء رحيله.. ماذا قدم عماد النحاس مع الزوراء العراقي؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:00 ص 24/02/2026
  عرض 11 صورة
شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رحيل المدرب المصري عماد النحاس، من تدريب نادي الزوراء العراقي، عقب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

وتولي النحاس الإدارة الفنية لنادي الزوراء في شهر أكتوبر الماضي، عقب رحيله من النادي الأهلي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور ما قدمه عماد النحاس مع الزوراء العراقي كالتالي:

قاد عماد النحاس فريق الزوراء العراقي في 20 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 11 فوزًا، مقابل 5 تعادلات و4 خسائر.

وكانت آخر مباريات عماد النحاس مع الزوراء أول أمس السبت أمام الكرخ، وخسر بنتيجة 3-1.

الزوراء العراقي عماد النحاس أرقام عماد النحاس

