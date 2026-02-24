مباريات الأمس
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس

كتب : محمد خيري

11:13 ص 24/02/2026

عماد النحاس

أعلن نادي الزوراء العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، إنهاء التعاقد مع المدير الفني المصري عماد النحاس، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد فترة قاد خلالها الفريق في الموسم الجاري.

وأوضح النادي، عبر بيانه الرسمي المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن قرار إنهاء التعاقد جاء في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، مع توجيه الشكر للجهاز الفني على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية.

وتولى عماد النحاس القيادة الفنية للزوراء خلال الموسم الحالي، حيث خاض الفريق تحت قيادته 20 مباراة في مختلف البطولات، سواء على الصعيد المحلي أو الآسيوي.

وأكدت إدارة النادي في بيانها تقديرها للعمل الذي قدمه الجهاز الفني، متمنية للمدرب المصري التوفيق في خطوته المقبلة.

عماد النحاس الزوراء العرقي رحيل عماد النحاس

