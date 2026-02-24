وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور حازم خميس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة في مجال الرياضة النظيفة، وتنسيق الجهود المشتركة لدعم منظومة الكشف والرقابة، وتطوير برامج التوعية والتثقيف للرياضيين.

خطة العمل للفترة المقبلة

استعرض مجلس إدارة المنظمة خطة العمل القادمة، والتي تتضمن:

تكثيف برامج التوعية الموجهة للاعبين والمدربين والأجهزة الفنية.

استعدادات مصر لاستضافة الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات المقرر في إبريل المقبل.

الإجراءات المتخذة للانتهاء من اعتماد معمل المنشطات المصري.

دعم الدولة للرياضة النظيفة

أكد الوزير جوهر نبيل أن مكافحة المنشطات تعد أحد الركائز الأساسية لحماية صحة اللاعبين، مشددًا على حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم المؤسسي والفني للوكالة، بما يتيح لها أداء دورها بكفاءة واستقلالية، ويعزز من جاهزية الاتحادات الرياضية للمشاركات الدولية.