بئر جديدة تضيف 1500 برميل يوميًا لإنتاج الزيت الخام في سيناء

كتب : أحمد الخطيب

05:51 م 24/02/2026

أرشيفية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء الإنتاج من البئر "بلاعيم البحري 133" بمنطقة حقول سيناء، بعد الانتهاء من أعمال الحفر ووضعها على خريطة الإنتاج.
وتولت شركة "بتروبل" المشروع المشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية تنفيذ أعمال حفر البئر، التي تُعد أولى نتائج برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة في مناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفق الاتفاق الموقّع مع هيئة البترول لضخ استثمارات إضافية وتعزيز معدلات الإنتاج.
وأظهرت المؤشرات الأولية أن البئر تحقق معدل إنتاج يُقدّر بنحو 1500 برميل زيت خام يوميًا، مع توقعات بزيادة المعدلات خلال الفترة المقبلة في ضوء الدراسات الفنية المستمرة.
وتعكس هذه النتائج استمرار الإمكانات الإنتاجية الواعدة بحقل بلاعيم البحري، حيث يتجه جهاز الحفر «ترايدنت 16» المتواجد بالمنطقة لحفر بئر جديدة "بلاعيم البحري 131" ضمن خطة التوسع المعتمدة.

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد تابع انطلاق أعمال حفر البئر "بلاعيم البحري 133" ميدانيًا قبل نهاية العام الماضي، من على متن الحفار المنفذ للعملية، تأكيدًا على أولوية تسريع عمليات التنمية وزيادة الإنتاج.

آبار الغاز بلاعيم البحري كشف الغاز وزارة البترول

