مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بالدوري ويصعد للمربع الذهبي

بعد أنباء رحيله.. ماذا قدم عماد النحاس مع الزوراء العراقي؟

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره إيفرتون بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة بينجامين سيسكو في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد نقاطه إلى 48 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف إيفرتون عند 37 نقطة ليحتل المركز التاسع.