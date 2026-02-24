إعلان

غدا.. صندوق النقد يقر صرف 2.3 مليار دولار لمصر مع اعتماد المراجعة الـ 5 و6

كتب : منال المصري

03:40 م 24/02/2026 تعديل في 03:46 م

صندوق النقد الدولي

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعا غدا الأربعاء لإقرار الموافقة النهائية على المراجعتين الخامسة والسادسة والمراجعة الأولى لقرض الاستدامة، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وموافقة الصندوق النقد تعني السماح لمصر باستلام 2.3 مليار دولار منها ملياري دولار لاعتماد المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار.

وكذلك صرف 300 مليون دولار مع اعتماد الدفعة الأولى من قرض المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.

ويعني إدراج مصر على جدول الاجتماع التنفيذي لصندوق النقد الدولي التزام الحكومة المصرية بكافة السياسات المطلوبة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كانت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قالت في وقت سابق إن مصر أحرزت تقدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي مؤكدة ثقتها في اعتماد المجلس التنفيذي صرف 2.3 مليار دولار لمصر.

كانت بعثة صندوق النقد الدولي أقرت المراجعة الخامسة والسادسة لمصر على مستوى الخبراء تمهيدا لإقرارها من المجلس التنفيذي للصندوق.

تسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من إجمالي القرض على 4 دفعات آخرها 1.2 مليار دولار في أغسطس الماضي بعد اعتماد المراجعة الرابعة على القرض.

