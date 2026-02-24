إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو خناقة جيران "بلبيس" المثير للجدل

كتب : رمضان يونس

06:07 م 24/02/2026

خناقة بلبيس

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وحوزة أحدهما سلاح أبيض وإتلاف دراجة نارية ملك نجل خالتها بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بحدوث مشاجرة بين طرف أول نجل خالة القائمة على النشر، أحد أصدقائه "عامل"، وطرف ثانى 3 أشخاص "بينهم المشكو فى حقهما") قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول وإتلاف الدراجة النارية الخاصة بأحدهم لخلافات بينهم حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الطرف الثاني، وبحوزتهم فرد خرطوش و 2 سلاح أبيض، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

