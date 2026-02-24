إعلان

ليلى علوي تطلع على منظومة العمل بمستشفى الثدي جامعة القاهرة

كتب : عمر صبري

06:20 م 24/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (1)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (4)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (5)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (2)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (6)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (7)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (9)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (3)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (11)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (12)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (13)
  • عرض 13 صورة
    ليلى علوي تزور مستشفى الثدي (10)

استقبل مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة زيارة الفنانة ليلى علوي، وذلك في إطار دعمها لمريضات سرطان الثدي خلال شهر رمضان المبارك، وحرصاً منها على مساندتهن نفسياً ومعنوياً خلال رحلة العلاج.

وكان في استقبالها الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى الثدي، الذي اصطحبها في جولة داخل أقسام المستشفى، حيث اطلعت على منظومة العمل والخدمات الطبية المقدمة للمريضات، والتي تشمل برامج الكشف المبكر، والتشخيص المتقدم، والجراحات التخصصية، والعلاج الكيماوي والإشعاعي والعلاج الموجّه، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي التي تُعد جزءاً أساسياً من الرعاية الشاملة داخل المستشفى.

وأكد الدكتور عماد شاش أن هذه الزيارة تمثل دعماً معنوياً كبيراً للمرضي، خاصةً في شهر رمضان الذي تتعاظم فيه قيم الرحمة والتكافل، مشيراً إلى أن الدعم النفسي والإنساني يلعب دوراً محورياً في تعزيز قوة المريضة وثقتها خلال مسار العلاج.

وخلال الزيارة، حرصت الفنانة ليلى علوي على لقاء عدد من المريضات والاستماع إلى تجاربهن، وتبادل كلمات الأمل والدعم، معربة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق الطبي والتمريضي في تقديم رعاية متكاملة تضع المريضة في صميم الاهتمام.

وأكدت إدارة المستشفى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمريضات.

