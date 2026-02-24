كفر الشيخ - إسلام عمار:

بكلمات تقطر أسى، روت المجني عليها (ن.ر) تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها داخل مسكنها بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، حين تجرد فلاح من مشاعره الإنسانية واغتصبها تحت تهديد "السكين" وأمام أعين طفلها الصغير، وهي الشهادة التي استندت إليها محكمة جنايات فوه (الدائرة الثالثة) في قرارها بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي.

تعود أحداث القضية رقم 23367 لسنة 2025 إلى يوم 25 سبتمبر الماضي، حين ترصد المتهم "محمد.س" (29 عاماً) للمجني عليها أثناء عودتها لمنزلها، وفور فتحها الباب، باغتها بوضع "سكين" على رقبتها، واصطحبها وطفلها للداخل تحت وطأة الضرب والتهديد.

كشفت الضحية في شهادتها عن وسيلة الضغط التي استخدمها المتهم، حيث وضع السلاح الأبيض على رقبة طفلها الصغير ليرغمها على خلع ملابسها، ثم قام بتمزيق ما تبقى من ثيابها واغتصابها بغير رضاها، ولم يكتفِ بذلك، بل سرق هاتف نجلها واستخدمه في تصوير مقاطع فيديو للواقعة لإذلالها وتدمير حياتها الخاصة.

شمل قرار الإحالة الذي أعده المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حزمة من التهم المغلظة، منها: (الاغتصاب، السرقة بالإكراه، الضرب العمدي، الاحتجاز بدون وجه حق، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، واقتحام مسكن).

واستقرت المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبده على إرسال أوراق القضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم في اليوم الخامس من دور انعقادها في شهر مارس 2026.

