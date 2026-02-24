إعلان

الإعدام شنقًا لمزارع أدين بالتعدي على ابنته في أسيوط

كتب : محمود عجمي

05:47 م 24/02/2026

أسيوط- محمود عجمي:

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقًا لقيامه بالتعدي على نجلته ومواقعتها بغير رضاها، بقرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين أبو سداح وطارق عثمان محمد، وبأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

وتعود وقائع القضية رقم 19904 لسنة 2025 جنايات القوصية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغًا من المجني عليها «ندى. ن. ع»، 17 عامًا، مقيمة بقرية عرب التتالية، اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها بالقوة ومواقعتها، وتهديدها بفضح أمرها حال إبلاغ والدتها بما حدث.

وكشفت تحريات المقدم أحمد صلاح كرم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، أن المتهم «نتعي. ع. س»، 49 عامًا، فلاح، يقيم مع المجني عليها بذات المسكن، واستغل صلة القرابة وسلطته الأبوية، وقام بالتعدي عليها ومواقعتها. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له النيابة العامة تهمة مواقعة نجلته بغير رضاها، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وباعتباره من أصولها وتحت سلطته، مستغلًا وجودها بمسكنه، حيث انفرد بها وشل حركتها عنوة لتمكين نفسه من الاعتداء عليها، وذلك خلال عام 2024.

