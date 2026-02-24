كم يتقاضى محمد صلاح سنويًا؟ خبير مالي يكشف مفاجآت جديدة

تتواصل التكهنات في إنجلترا حول القيمة الحقيقية لعقد محمد صلاح مع ليفربول، خاصة بعد الأرقام المتداولة بشأن راتبه ومكاسبه الإضافية.

وكشف ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، أن صلاح يتقاضى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بما يعادل 20.8 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يشمل كامل دخله.

وأوضح في تصريحات لشبكة فوتبول إنسايدر أن حقوق الصورة قد تضيف ما بين 4 و5 ملايين جنيه إسترليني، بجانب نحو مليوني جنيه من الرعاة، ما يجعل إجمالي دخل اللاعب أعلى بكثير من راتبه الأساسي.

وأشار أن حقوق صورة صلاح تشكل نسبة كبيرة من عائداته، وقد تصل عادة إلى نحو 20% من راتب اللاعب، مؤكدًا أن صلاح من بين الأسماء التي تحقق أرقامًا ضخمة في هذا الجانب.