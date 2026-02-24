مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

كاراباج اجدام

جميع المباريات

إعلان

كم يتقاضى محمد صلاح سنويًا؟ خبير مالي يكشف مفاجآت جديدة

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 ص 24/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (14)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (12)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (13)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (11)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (10)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (7)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (15)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (5)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (6)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (8)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وزوجته (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل التكهنات في إنجلترا حول القيمة الحقيقية لعقد محمد صلاح مع ليفربول، خاصة بعد الأرقام المتداولة بشأن راتبه ومكاسبه الإضافية.

وكشف ستيفان بورسون، المستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، أن صلاح يتقاضى نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بما يعادل 20.8 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يشمل كامل دخله.

وأوضح في تصريحات لشبكة فوتبول إنسايدر أن حقوق الصورة قد تضيف ما بين 4 و5 ملايين جنيه إسترليني، بجانب نحو مليوني جنيه من الرعاة، ما يجعل إجمالي دخل اللاعب أعلى بكثير من راتبه الأساسي.

وأشار أن حقوق صورة صلاح تشكل نسبة كبيرة من عائداته، وقد تصل عادة إلى نحو 20% من راتب اللاعب، مؤكدًا أن صلاح من بين الأسماء التي تحقق أرقامًا ضخمة في هذا الجانب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول راتب محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجواء رمضانية مميزة داخل محطة ناصر بالخط الأخضر الثالث
أخبار وتقارير

أجواء رمضانية مميزة داخل محطة ناصر بالخط الأخضر الثالث
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

لا تختبر صبرها.. أبراج تتحول لقنبلة غضب عند الاستفزاز
علاقات

لا تختبر صبرها.. أبراج تتحول لقنبلة غضب عند الاستفزاز
طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

كيف يساعد الصيام جهاز المناعة؟.. دكتور بالبحوث الطبية يوضح
أخبار وتقارير

كيف يساعد الصيام جهاز المناعة؟.. دكتور بالبحوث الطبية يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني