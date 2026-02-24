سلافيا براج التشيكي يقدم عرضا للاعب الإسماعيلي

تلقى الإسماعيلي عرضا من نادي سلافيا براج التشيكي، لضم الجناح الأيمن للدراويش إبراهيم النجاوي، صاحب الـ17 عاما.

وقال مصدر داخل الإسماعيلي لمصراوي: "إبراهيم النجعاوي وصل له عرضا من فريق سلافيا براج بقيمة 325 ألف دولار، ونسبة إعادة بيع 10٪".

وأضاف: "الإسماعيلي يتفاوض الآن في تلك الأمور، وما زالت الأمور في مرحلة التفاوض، النادي الآن يضع بعض المميزات الخاصة بالصفقة والتي تخص تصعيد اللاعب للفريق الأول وفي حالة تسجيل عدد أهداف معينة".

واختتم المصدر: "اللاعب سوف يكمل عامه الـ18 في أغسطس المقبل، ولذلك سيظل مع الإسماعيلي حتى ذلك الوقت، والنادي يسعى الآن لتجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي العام المقبل".

