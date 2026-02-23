جدل جديد.. لابورتا يتهم ريال مدريد في ملف التحكيم الإسباني

أول قرار من يويفا تجاه بريستياني بعد تهمة العنصرية ضد فينيسيوس

اتهم رئيس نادي خوان لابورتا، في سياق حديثه عن الأزمة التحكيمية في الكرة الإسبانية، تعيينات الحكام في المسابقات المحلية خلال العقود الماضية، واصفًا الأمر بأنه يمثل أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

وقال لابورتا، في كتابه الجديد هكذا أنقذنا برشلونة المقرر طرحه في المكتبات يوم 24 فبراير، إن هناك على مدار نحو سبعين عامًا ارتباطًا بين بعض مسؤولي التحكيم وأشخاص ينتمون إلى ريال مدريد، سواء كانوا لاعبين سابقين أو إداريين أو مشجعين، على حد وصفه، مؤكدًا أن ذلك كان يؤثر في عملية اختيار حكام مباريات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأضاف لابورتا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن المبالغ التي دفعها النادي إلى شركات مرتبطة بنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق قد أثرت على تعيين الحكام أو غيرت نتائج المباريات، داعيًا منتقدي النادي إلى تحديد مباراة بعينها أو هدف أو قرار تحكيمي محدد تسبب في منح فريقه أفضلية نتيجة تلك المشورة الفنية.

وردًا على تصريحات رئيس فلورنتينو بيريز، الذي وصف قضية نيجريرا بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم العالمية، قال لابورتا إن الحديث عن الفساد التحكيمي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة لبرشلونة في هذا الملف يتم تداولها بسهولة دون تحديد وقائع ملموسة.

واختتم لابورتا تصريحاته بالإشارة إلى أن مسألة تعيين الحكام في إسبانيا خلال العقود الماضية كانت محل جدل، مشددًا على أن القضية ستظل جزءًا من النقاش حول إدارة كرة القدم في البلاد.