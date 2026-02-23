مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

جدل جديد.. لابورتا يتهم ريال مدريد في ملف التحكيم الإسباني

كتب : محمد عبد الهادي

09:00 م 23/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خوان لابورتا
  • عرض 8 صورة
    لابورتا 1
  • عرض 8 صورة
    خوان لابورتا
  • عرض 8 صورة
    خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة
  • عرض 8 صورة
    خوان لابورتا رئيس برشلونة
  • عرض 8 صورة
    خوان لابورتا - برشلونة
  • عرض 8 صورة
    لابورتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهم رئيس نادي خوان لابورتا، في سياق حديثه عن الأزمة التحكيمية في الكرة الإسبانية، تعيينات الحكام في المسابقات المحلية خلال العقود الماضية، واصفًا الأمر بأنه يمثل أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

وقال لابورتا، في كتابه الجديد هكذا أنقذنا برشلونة المقرر طرحه في المكتبات يوم 24 فبراير، إن هناك على مدار نحو سبعين عامًا ارتباطًا بين بعض مسؤولي التحكيم وأشخاص ينتمون إلى ريال مدريد، سواء كانوا لاعبين سابقين أو إداريين أو مشجعين، على حد وصفه، مؤكدًا أن ذلك كان يؤثر في عملية اختيار حكام مباريات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأضاف لابورتا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن المبالغ التي دفعها النادي إلى شركات مرتبطة بنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق قد أثرت على تعيين الحكام أو غيرت نتائج المباريات، داعيًا منتقدي النادي إلى تحديد مباراة بعينها أو هدف أو قرار تحكيمي محدد تسبب في منح فريقه أفضلية نتيجة تلك المشورة الفنية.

وردًا على تصريحات رئيس فلورنتينو بيريز، الذي وصف قضية نيجريرا بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم العالمية، قال لابورتا إن الحديث عن الفساد التحكيمي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة لبرشلونة في هذا الملف يتم تداولها بسهولة دون تحديد وقائع ملموسة.

واختتم لابورتا تصريحاته بالإشارة إلى أن مسألة تعيين الحكام في إسبانيا خلال العقود الماضية كانت محل جدل، مشددًا على أن القضية ستظل جزءًا من النقاش حول إدارة كرة القدم في البلاد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان لابورتا لابورتا ريال مدريد الدوري الإسباني برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
دراما و تليفزيون

"ملابس باهتة وجروح مفتوحة".. هكذا صَنع فريق "صحاب الأرض" واقع حرب غزة
"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار وتقارير

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
حوادث وقضايا

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
أخبار البنوك

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني