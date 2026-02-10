مباريات الأمس
هاري كين بديلاً لكريم بنزيما في اتحاد جدة.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد الميموني

03:12 م 10/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هاري كين وزوجته (7)
  • عرض 8 صورة
    هاري كين وزوجته (1)
  • عرض 8 صورة
    هاري كين وزوجته (4)
  • عرض 8 صورة
    هاري كين وزوجته (5)
  • عرض 8 صورة
    هاري كين ولويس دياز
  • عرض 8 صورة
    هاري كين
  • عرض 8 صورة
    هاري كين

كتب - محمد الميموني:

بدأ نادي اتحاد جدة في البحث عن بديل للنجم الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيله عن الفريق إلى الهلال في الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية اليوم الثلاثاء، "أن نادي اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم المنطقة الهجومية.

وأكدت الصحيفة، أن اتحاد جدة يجهزعرضاً مغرياً لضم هاري كين في الصيف المقبل أو عند نهاية عقده في 2027.

جدير بالذكر أن هاري كين يتصدر صاحب الـ32 عامًا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 24 هدف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاري كين بايرن ميونخ اتحاد جدة كريم بنزيما

