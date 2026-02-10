هاري كين بديلاً لكريم بنزيما في اتحاد جدة.. ما التفاصيل؟

سلوت يتحدث عن تراجع النتائج ويصرح: "أشعر بالخيبة بسبب هذا اللاعب"

كتب - محمد الميموني:

بدأ نادي اتحاد جدة في البحث عن بديل للنجم الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيله عن الفريق إلى الهلال في الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية اليوم الثلاثاء، "أن نادي اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم المنطقة الهجومية.

وأكدت الصحيفة، أن اتحاد جدة يجهزعرضاً مغرياً لضم هاري كين في الصيف المقبل أو عند نهاية عقده في 2027.

جدير بالذكر أن هاري كين يتصدر صاحب الـ32 عامًا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 24 هدف.