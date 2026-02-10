مباريات الأمس
سلوت يتحدث عن تراجع النتائج ويصرح: "أشعر بالخيبة بسبب هذا اللاعب"

كتب : محمد عبد الهادي

03:40 م 10/02/2026
تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول عن المواجهة المرتقبة غدًا الأربعاء، أمام نظيره سندرلاند في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "لا يزال هناك أمل في تقديم شيئًا مميزًا، والغيابات الكثيرة جعلتنا نجري العديد من التغييرات في التشكيل وهي أحد الأسباب الرئيسية للنتائج الحالية للفريق".

وتابع: "هذا أصعب موسم لي في مسيرتي التدريبية، لم أعتد على هذا الكم من التعادلات والخسائر، ولكن الأهم أن هناك تطورًا يحدث بالفريق".

وعن غياب سلوت بعد طرده في المباراة الأخيرة: "أشعر بخيبة أمل بعد طرده أمام مانشستر سيتي، فهو لاعب مهم ولكن علينا تقبل قرار الحكم فهو طبق القانون".

