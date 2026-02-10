رسميا.. الأهلي الليبي بقيادة البدري يضم مصطفى شكشك

لم يحلق شعره منذ 2024.. ما قصة فرانك إيليت مشجع مانشستر يونايتد؟

أعلن نادي الأهلي الليبي تعاقده رسميًا مع مصطفى شكشك، لاعب نادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال نهائي لتدعيم صفوف الفريق.

ويقود الأهلي الليبي المدير الفني المصري حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، في إطار سعي الفريق لتعزيز صفوفه بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ونشر النادي الليبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا للاعب مصطفى شكشك بقميص الفريق، إلى جانب فيديو خاص لتقديمه، باعتباره أحدث صفقات "زعيم الأندية الليبية".