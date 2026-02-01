مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

0 0
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

مانشستر سيتي

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان

كتب : محمد عبد السلام

08:33 م 01/02/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (4)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (2)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة بيراميدز ونهضة بركان (3)

كتب - محمد عبد السلام: نجح فريق بيراميدز في الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره سموحة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال17 في الدوري المصري الممتاز. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، على ستاد برج العرب. ويدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يدخل سموحة المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

بيراميدز المغربي دوري أبطال أفريقيا

