السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل عاطف سالم، يوكد أن العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تبادل سفراء رسميين، والعلاقات تُدار حاليًا عبر قائم بالأعمال بالإنابة في كلا الجانبين.

وقال سالم خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر مصر عدوًا لإسرائيل رغم معاهدة السلام، وذلك بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن التحالف الحاكم (نتنياهو مع سموتريتش وبن غفير) مرشح للاستمرار، ويتم الترتيب له حاليًا.

وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول تجهيز مصر لجيشها ورفع قدراتها العسكرية التي صدرت عن مسؤولين مثل داني دانون وهارتسي هاليفي وبنيامين نتنياهو تعكس هذا التوتر.

وأشار إلى أن العلاقة تحتاج إعادة صياغة، وأن الماضي قد مضى، لكن هناك حاجة ماسة للجلوس معًا مرة أخرى لمناقشة القضايا العالقة، بما في ذلك موضوع التهجير والاختراقات السابقة لاتفاقيات السلام.

وأكد أن مصر يجب أن تظل حازمة في موقفها الرافض لأي تهديد أو اختراق لمعاهدة السلام، داعيًا إلى حوار مباشر لإعادة بناء الثقة وتجنب التصعيد غير المحسوب.

