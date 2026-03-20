إعلان

السفير المصري الأسبق في تل أبيب: العلاقة مع إسرائيل تحتاج لإعادة صياغة

كتب : حسن مرسي

10:42 م 20/03/2026 تعديل في 11:04 م

السفير عاطف سالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل عاطف سالم، يوكد أن العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تبادل سفراء رسميين، والعلاقات تُدار حاليًا عبر قائم بالأعمال بالإنابة في كلا الجانبين.

وقال سالم خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر مصر عدوًا لإسرائيل رغم معاهدة السلام، وذلك بنسبة كبيرة، مؤكدًا أن التحالف الحاكم (نتنياهو مع سموتريتش وبن غفير) مرشح للاستمرار، ويتم الترتيب له حاليًا.

وأضاف أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول تجهيز مصر لجيشها ورفع قدراتها العسكرية التي صدرت عن مسؤولين مثل داني دانون وهارتسي هاليفي وبنيامين نتنياهو تعكس هذا التوتر.

وأشار إلى أن العلاقة تحتاج إعادة صياغة، وأن الماضي قد مضى، لكن هناك حاجة ماسة للجلوس معًا مرة أخرى لمناقشة القضايا العالقة، بما في ذلك موضوع التهجير والاختراقات السابقة لاتفاقيات السلام.

وأكد أن مصر يجب أن تظل حازمة في موقفها الرافض لأي تهديد أو اختراق لمعاهدة السلام، داعيًا إلى حوار مباشر لإعادة بناء الثقة وتجنب التصعيد غير المحسوب.

اقرأ أيضًا:

السفير الأسبق لدى إسرائيل: التماسك الإسرائيلي تراجع مع استمرار الحرب الإيرانية

سفير مصر السابق بإسرائيل: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام شامل في المنطقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطف سالم الجلسة سرية العلاقات المصرية الإسرائيلية نتنياهو إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
أخبار مصر

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
رياضة محلية

"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
أخبار مصر

أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا
زووم

أحدث ظهور.. شيرين عبد الوهاب تغني مع ابنتها هنا

بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"
زووم

بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السفير المصري الأسبق في تل أبيب: العلاقة مع إسرائيل تحتاج لإعادة صياغة
بعد تأكيدات فيتش.. صندوق النقد: آثار حرب إيران على مصر لا تزال محدودة نسبياً
الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة