مفاجأة مدوية.. صحفية تكشف احتمالية استبعاد السنغال من أمم أفريقيا 2027

تتصاعد تداعيات أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

تحرك مغربي جديد ضد السنغال بعد أزمة نهائي أمم أفريقيا

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يدرس التقدم بطلب جديد إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، من أجل فرض عقوبات إضافية على الاتحاد السنغالي، رغم تتويج المغرب باللقب على خلفية أزمة انسحاب السنغال من مواجهة النهائي.

وأفادت مجلة ONZE الفرنسية أن قرار كاف باعتبار السنغال خاسرًا بنتيجة 3-0 وسحب اللقب منه، يمثل ضربة قوية للكرة السنغالية، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل في تداعياته المستقبلية.

وأشارت إلى أن العقوبات المحتملة قد تتجاوز القرار الحالي، لتشمل حرمان منتخب السنغال من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة عام 2027، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

وبحسب المادة 59 من لوائح كاف، فإن أي منتخب يُعتبر مهزومًا بقرار إداري قد يتعرض تلقائيًا لعقوبة الإقصاء من النسخة التالية، ما يضع منتخب السنغال أمام سيناريو معقد يزيد من حدة الأزمة الحالية.

