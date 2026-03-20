الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

إعلان

مفاجأة مدوية.. صحفية تكشف احتمالية استبعاد السنغال من أمم أفريقيا 2027

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 ص 20/03/2026

السنغال بطل أفريقيا_Easy-Resize.com

تتصاعد تداعيات أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

تحرك مغربي جديد ضد السنغال بعد أزمة نهائي أمم أفريقيا

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يدرس التقدم بطلب جديد إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، من أجل فرض عقوبات إضافية على الاتحاد السنغالي، رغم تتويج المغرب باللقب على خلفية أزمة انسحاب السنغال من مواجهة النهائي.

وأفادت مجلة ONZE الفرنسية أن قرار كاف باعتبار السنغال خاسرًا بنتيجة 3-0 وسحب اللقب منه، يمثل ضربة قوية للكرة السنغالية، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل في تداعياته المستقبلية.

وأشارت إلى أن العقوبات المحتملة قد تتجاوز القرار الحالي، لتشمل حرمان منتخب السنغال من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة عام 2027، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

وبحسب المادة 59 من لوائح كاف، فإن أي منتخب يُعتبر مهزومًا بقرار إداري قد يتعرض تلقائيًا لعقوبة الإقصاء من النسخة التالية، ما يضع منتخب السنغال أمام سيناريو معقد يزيد من حدة الأزمة الحالية.

إقرأ أيضًا:
أول تعليق من مدرب المغرب بعد منحهم كأس أمم افريقيا

السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين
رياضة عربية وعالمية

الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين
3 وفيات و4 مصابين.. صور من قلب انفجار ليلة العيد بدمياط الجديدة
أخبار المحافظات

3 وفيات و4 مصابين.. صور من قلب انفجار ليلة العيد بدمياط الجديدة

169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
أخبار المحافظات

169 ساحة جاهزية لاستقبال المصلين.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر فى
رسميًا.. 9 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)
جنة الصائم

رسميًا.. 9 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
نصائح طبية

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول

إعلان

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد