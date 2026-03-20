لقي حداد مسلح مصرعه، وأصيب آخر، إثر سقوط سور طابق من عقار مخالف أثناء تنفيذ أعمال بناء دون ترخيص بشارع الرويني بدائرة مركز دمنهور.

أسماء الضحايا والمصابين

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة أحمد حسن عبد الحميد الشاعر، 47 عامًا، حداد مسلح، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة محمد قطب البسيوني، 36 عامًا، حداد مسلح، بجروح في الرأس.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول المتوفى والمصاب إلى المستشفى. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

ملابسات الواقعة

بالفحص وسؤال شهود العيان، تبين أنه أثناء قيام المتوفى والمصاب وآخرين بأعمال إنشاء طابق مخالف بعقار مكون من 5 طوابق، سقط جزء من سور الطابق الخامس عليهم أثناء تواجدهم أسفل العقار، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخر.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب العقار ومقاول البناء لقيامهما بأعمال بناء دون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية

جرى نقل المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.