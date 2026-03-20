تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير منطقة تبوك قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه المناسبة الطيبة سعيدة ومباركة على الشعبين المصري والسعودي وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لتهنئة أمير تبوك الكريمة، وقدم التهنئة لصاحب السمو الملكي بمناسبة حلول هذه المناسبة المباركة، داعيًا الله تعالى بأن يعيد عيد الفطر المبارك على مصر والمملكة العربية السعودية وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير والبركات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد خلال الاتصال مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في ظل الوضع الإقليمي الراهن، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.