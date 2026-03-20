الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك ويؤكد دعم مصر الكامل للسعودية

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:09 م 20/03/2026 تعديل في 11:30 م

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير منطقة تبوك قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه المناسبة الطيبة سعيدة ومباركة على الشعبين المصري والسعودي وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب الرئيس عن تقديره لتهنئة أمير تبوك الكريمة، وقدم التهنئة لصاحب السمو الملكي بمناسبة حلول هذه المناسبة المباركة، داعيًا الله تعالى بأن يعيد عيد الفطر المبارك على مصر والمملكة العربية السعودية وكافة الشعوب العربية والإسلامية بكل الخير والبركات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جدد خلال الاتصال مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في ظل الوضع الإقليمي الراهن، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

فيديو قد يعجبك



"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
السفير عاطف سالم: السياسات الحالية لإسرائيل قد تؤدي في المستقبل إلى زوالها
مصر والسعودية توقّعان اتفاقية "الإعفاء المتبادل" من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية
"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
السفير المصري الأسبق في تل أبيب: العلاقة مع إسرائيل تحتاج لإعادة صياغة
بعد تأكيدات فيتش.. صندوق النقد: آثار حرب إيران على مصر لا تزال محدودة نسبياً
الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة