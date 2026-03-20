السيسي ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:55 م 20/03/2026 تعديل في 11:36 م

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر كل الخير والتقدم والازدهار، وهو ما ثمنه الرئيس.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس عبر عن تهنئته للشعب والحكومة الباكستانية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على الشعبين المصري والباكستاني وسائر الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن تقديره للتقدم الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، مشيرًا سيادته إلى ضرورة مواصلة العمل على تطويرها في عدد من القطاعات، بما في ذلك في قطاعات النقل، والتجارة، والاستثمار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الباكستاني أمن على ما ذكره الرئيس حول أهمية تطوير أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والوثيقة بين مصر وباكستان، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا لمستجدات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وفي منطقة جنوب آسيا، حيث تناول الرئيس جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واحتواء آثار التصعيد الراهن، خاصة في ظل التداعيات السلبية لتفاقم انعدام الاستقرار على مقدرات شعوب المنطقة وعلى ارتفاع أسعار السلع والنقل.

كما شدد الرئيس على موقف مصر الداعم لاستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفض مصر التام لانتهاك سيادتها أو المساس بأمنها.

وفي هذا الصدد، بحث الجانبان سبل تعزيز العمل المشترك من أجل احتواء التصعيد الإقليمي الراهن واستعادة الاستقرار. كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني السيد الرئيس على مستجدات الأوضاع في منطقة جنوب آسيا.

