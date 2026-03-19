أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب اجتماع مجلسه اليوم الخميس عدم اتخاذ أي إجراءات بحق الأندية الإسرائيلية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن المشاركة في المسابقات المحلية.

رد الفيفا على شكوى الاتحاد الفلسطيني

أوضح الفيفا أن مجلسه اعتمد توصية بعدم اتخاذ أي إجراء في ظل الوضع القانوني للضفة الغربية والذي لا يزال غير محسوم وفقاً للقانون الدولي العام.



وجاء في نص البيان: "لا ينبغي للفيفا اتخاذ أي خطوة في الوقت الراهن، نظراً لأن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية في إطار تفسير لوائح الاتحاد، يظل قضية شديدة التعقيد وغير محسومة".



وكانت القضية أحيلت إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للفيفا بناءً على طلب رسمي تقدم به الاتحاد الفلسطيني خلال أعمال المؤتمر الـ74 للاتحاد الدولي الذي استضافته بانكوك في مايو 2024.



مطالب فلسطينية سابقة

وطالب الاتحاد الفلسطيني في وقت سابق أن الأندية التي تتخذ مستوطنات في الضفة الغربية مقراً لها لا يحق لها المشاركة في بطولات ينظمها الاتحاد الإسرائيلي.

ويؤكد الجانب الفلسطيني أن هذه الأندية تنشط في أراضي تعتبر جزءاً من الدولة الفلسطينية، مطالباً باستبعادها من المسابقات الإسرائيلية.

