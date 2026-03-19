كرة اليد

مصر

38 41
19:15

ألمانيا

الدوري الأوروبي

ليون

0 2
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

ميتييلاند

1 2
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

روما

3 3
22:00

بولونيا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 0
22:00

ليل

الدوري الأوروبي

بورتو

2 0
22:00

شتوتجارت

الدوري التركي

بشكتاش

2 1
19:00

قاسم باشا

جميع المباريات

الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين

كتب : نهي خورشيد

10:25 م 19/03/2026
  رئيس الفيفا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب اجتماع مجلسه اليوم الخميس عدم اتخاذ أي إجراءات بحق الأندية الإسرائيلية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن المشاركة في المسابقات المحلية.

رد الفيفا على شكوى الاتحاد الفلسطيني

أوضح الفيفا أن مجلسه اعتمد توصية بعدم اتخاذ أي إجراء في ظل الوضع القانوني للضفة الغربية والذي لا يزال غير محسوم وفقاً للقانون الدولي العام.


وجاء في نص البيان: "لا ينبغي للفيفا اتخاذ أي خطوة في الوقت الراهن، نظراً لأن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية في إطار تفسير لوائح الاتحاد، يظل قضية شديدة التعقيد وغير محسومة".


وكانت القضية أحيلت إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للفيفا بناءً على طلب رسمي تقدم به الاتحاد الفلسطيني خلال أعمال المؤتمر الـ74 للاتحاد الدولي الذي استضافته بانكوك في مايو 2024.


مطالب فلسطينية سابقة

وطالب الاتحاد الفلسطيني في وقت سابق أن الأندية التي تتخذ مستوطنات في الضفة الغربية مقراً لها لا يحق لها المشاركة في بطولات ينظمها الاتحاد الإسرائيلي.

ويؤكد الجانب الفلسطيني أن هذه الأندية تنشط في أراضي تعتبر جزءاً من الدولة الفلسطينية، مطالباً باستبعادها من المسابقات الإسرائيلية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تسعَ لإعادة بناء قدراتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تسعَ لإعادة بناء قدراتها النووية
العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
رسميًا.. 9 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)
رسميًا.. 9 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)

ماذا قال رامز جلال عن الحلقة الأخيرة من "رامز ليفل الوحش"؟
ماذا قال رامز جلال عن الحلقة الأخيرة من "رامز ليفل الوحش"؟

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد