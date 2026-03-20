هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب إيران؟.. فيفا يحسم الجدل

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، التزام الاتحاد بإقامة بطولة كأس العالم 2026 في موعدها المحدد، نافياً بشكل قاطع ما أُثير من أنباء حول إمكانية تأجيلها على خلفية التوترات المرتبطة بمشاركة إيران.

وأوضح إنفانتينو، خلال اجتماع مجلس فيفا الذي عُقد عبر الاتصال المرئي من زيورخ، أن الاتحاد الدولي يعمل على ضمان مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة، في إطار من المنافسة الرياضية القائمة على مبادئ اللعب النظيف والاحترام المتبادل.

كما شدد على أن الجدول الزمني للبطولة سيظل دون تغيير، مع اقتراب اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة.

إمكانية نقل مباريات إيران من أمريكا

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر بشأن إمكانية نقل مباريات المنتخب الإيراني من الولايات المتحدة إلى إحدى الدول المستضيفة الأخرى، مثل كندا أو المكسيك، بناءً على طلب الاتحاد الإيراني، وذلك على خلفية التطورات السياسية الراهنة.

وبذلك، تؤكد فيفا أن الاستعدادات للبطولة تسير وفق الخطة المعتمدة، دون أي نية لتأجيل الحدث العالمي.