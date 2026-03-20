الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب إيران؟.. فيفا يحسم الجدل

كتب : محمد خيري

10:49 ص 20/03/2026

كأس العالم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، التزام الاتحاد بإقامة بطولة كأس العالم 2026 في موعدها المحدد، نافياً بشكل قاطع ما أُثير من أنباء حول إمكانية تأجيلها على خلفية التوترات المرتبطة بمشاركة إيران.

وأوضح إنفانتينو، خلال اجتماع مجلس فيفا الذي عُقد عبر الاتصال المرئي من زيورخ، أن الاتحاد الدولي يعمل على ضمان مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة، في إطار من المنافسة الرياضية القائمة على مبادئ اللعب النظيف والاحترام المتبادل.

كما شدد على أن الجدول الزمني للبطولة سيظل دون تغيير، مع اقتراب اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة.

إمكانية نقل مباريات إيران من أمريكا

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر بشأن إمكانية نقل مباريات المنتخب الإيراني من الولايات المتحدة إلى إحدى الدول المستضيفة الأخرى، مثل كندا أو المكسيك، بناءً على طلب الاتحاد الإيراني، وذلك على خلفية التطورات السياسية الراهنة.

وبذلك، تؤكد فيفا أن الاستعدادات للبطولة تسير وفق الخطة المعتمدة، دون أي نية لتأجيل الحدث العالمي.

كأس العالم 2026 فيفا منتخب إيران الولايات المتحدة الأمريكية

الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة
