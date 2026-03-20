أول تعليق من رامز جلال على حلقة لقاء الخميسي في "رامز ليفل الوحش"

كتب : مروان الطيب

09:18 م 20/03/2026

علق الفنان رامز جلال على حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"، واستضاف خلالها الفنانة لقاء الخميسي.

نشر رامز جلال صورة له مع الفنانة لقاء الخميسي من كواليس الحلقة عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "لقاء بعد حرب الفناء، لقياء الخميسي في رامز ليفل الوحش".

برنامج "رامز ليفل الوحش" يتصدر التريند في رمضان 2026

تصدر برنامج "رامز ليفل الوحش" مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض أولى حلقاته مع بداية موسم رمضان 2026، واستضاف خلاله العديد من أبرز النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية، إذ يتعرضون لعدة مقالب من تنفيذ الفنان رامز جلال وعرض حصريا على قناة "Mbc مصر".

ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنانة أسماء جلال، الفنانة غادة عادل، الفنانة دينا، الفنان مصطفى غريب، وظهروا في برومو البرنامج وهم يدخلون في نوبة من البكاء والفزع بسبب مقالب الفنان رامز جلال التي اعتاد عليها الجمهور.

رامز جلال يعود إلى شاشة السينما بفيلم "بيج رامي"

ينتظر الفنان رامز جلال عرض فيلمه الجديد "بيج رامي" الذي يعد عودته إلى شاشة السينما منذ أخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

وشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

