وجه الأسطورة الليبيرية جورج ويا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي السابق، انتقادات حادة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

أبرز تصريحات جورج ويا عن قرار الكاف بسحب كأس الأمم من السنغال

وقال ويا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غانية:"قوانين اللعبة واضحة، الحكم هو صاحب القرار النهائي داخل الملعب وبعد استئناف اللعب وانتهاء المباراة، يجب اعتماد النتيجة التي تحققت ميدانياً".

وأضاف:"هذا القرار شوه صورة كرة القدم الإفريقية وأضعف الثقة في شفافيتها واتساقها".

كما دعا الجهات القضائية الرياضية إلى التدخل العاجل، مضيفاً: "أحث محكمة التحكيم الرياضي والجهات المعنية على التحرك بحزم، حتى لا يستمر هذا الظلم".

أزمة مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

وكانت الأزمة تفجرت عقب انسحاب لاعبي السنغال بشكل مؤقت من أرضية الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وهو ما اعتبره الاتحاد الإفريقي مخالفة صريحة للوائح البطولة، وتحديداً المادتين 82 و84 ليتم احتساب المباراة لصالح المغرب بنتيجة 3-0.

السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية







اتحاد الكرة يعلن عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس.. ما التفاصيل؟



