الدوري المصري

حرس الحدود

17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

22:00

ريال سوسيداد

إعلان

الأسطورة الليبيرية جورج ويا يهاجم قرار الكاف بتصريحات مثيرة

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 20/03/2026
وجه الأسطورة الليبيرية جورج ويا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي السابق، انتقادات حادة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

أبرز تصريحات جورج ويا عن قرار الكاف بسحب كأس الأمم من السنغال

وقال ويا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غانية:"قوانين اللعبة واضحة، الحكم هو صاحب القرار النهائي داخل الملعب وبعد استئناف اللعب وانتهاء المباراة، يجب اعتماد النتيجة التي تحققت ميدانياً".

وأضاف:"هذا القرار شوه صورة كرة القدم الإفريقية وأضعف الثقة في شفافيتها واتساقها".

كما دعا الجهات القضائية الرياضية إلى التدخل العاجل، مضيفاً: "أحث محكمة التحكيم الرياضي والجهات المعنية على التحرك بحزم، حتى لا يستمر هذا الظلم".

أزمة مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

وكانت الأزمة تفجرت عقب انسحاب لاعبي السنغال بشكل مؤقت من أرضية الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وهو ما اعتبره الاتحاد الإفريقي مخالفة صريحة للوائح البطولة، وتحديداً المادتين 82 و84 ليتم احتساب المباراة لصالح المغرب بنتيجة 3-0.

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
إعلان

إعلان

