سباق الـ1000 هدف.. صراع ثنائي تاريخي بين ميسي ورونالدو

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازًا استثنائيًا في مسيرته الكروية، بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 900 هدف رسمي، وذلك خلال مواجهة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفيل ضمن منافسات كأس أبطال الكونكاكاف.

ميسي ينافس رونالدو على لقب الـ1000 هدف

يضع هذا الرقم ميسي في مصاف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي سبق له تحقيق 900 هدف رسمي في سبتمبر 2024، ليصبح اللاعبان الوحيدان في التاريخ اللذان بلغا هذا الإنجاز المذهل.

ويمتلك رونالدو حاليًا 965 هدفًا، ويضع نصب عينيه كسر حاجز 1000 هدف قبل الاعتزال، بينما يواصل ميسي مطاردته وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية في مسيرته الغنية بالإنجازات.

وعلى صعيد الهدافين التاريخيين، يحتل الأسطورة البرازيلية بيليه المركز الثالث برصيد 765 هدفًا، ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققه كل من ميسي ورونالدو مقارنة بأبرز أساطير كرة القدم في التاريخ.

أما بين اللاعبين النشطين في الملاعب حاليًا، فيأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث برصيد 690 هدفًا، بفارق واضح خلف ميسي ورونالدو، مما يؤكد أن الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي يواصلان كتابة التاريخ في كرة القدم الحديثة.

أول تعليق من مدرب المغرب بعد منحهم كأس أمم افريقيا

السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية