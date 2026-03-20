شهدت محركات البحث إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في معرفة خطوات الاستعلام عن منحة التموين عبر منصة مصر الرقمية خلال عام 2026، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار صرف منحة دعم إضافية لأصحاب البطاقات التموينية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية، خصوصًا مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الاحتياجات الأسرية.

صرف دعم تمويني إضافي للأسر المستحقة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة خلال شهري مارس وأبريل 2026.

ويستفيد نحو 10 ملايين بطاقة تموينية من القرار، تمثل نحو 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم دعم مباشر للمواطنين قبل شهر رمضان.

موعد انتهاء صرف منحة التموين 2026

من المقرر استمرار صرف الدعم التمويني الإضافي خلال شهري مارس وأبريل 2026، مع إمكانية تمديد فترة الصرف لمدة شهرين إضافيين بعد أبريل، وفقًا لقرار الحكومة بمد العمل بالمنحة لفترة أطول، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للأسر المستفيدة لفترة زمنية مناسبة تساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

رابط الاستعلام عن منحة التموين إلكترونيًا

أتاحت الحكومة إمكانية الاستعلام عن منحة التموين لعام 2026 بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين، وذلك عبر الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

وتتيح المنصة للمواطنين الاطلاع على بيانات البطاقة التموينية ومعرفة مدى استحقاقهم للمنحة بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة.. اضغط هنا

خطوات الاستعلام عن منحة التموين 2026

يمكن للمواطنين معرفة موقفهم من الحصول على منحة التموين باستخدام الرقم القومي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي تشمل الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين، وبعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين، وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح. وعقب الانتهاء من هذه الإجراءات تظهر بيانات البطاقة كاملة، متضمنة عدد الأفراد المسجلين عليها وحالة الاستحقاق الخاصة بالمنحة.

أماكن صرف منحة دعم التموين

يتم صرف قيمة الدعم التمويني الإضافي عبر شبكة واسعة من المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي يصل عددها إلى نحو 40 ألف منفذ.

وتشمل هذه المنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى منافذ كاري أون ومنافذ مشروع جمعيتي، إلى جانب بدالي التموين المعتمدين.

طرق معرفة استحقاق منحة التموين

وفرت وزارة التموين أكثر من وسيلة يمكن للمواطن من خلالها التأكد من استحقاقه لصرف المنحة التموينية. من أبرز هذه الوسائل تلقي رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية تفيد باستحقاق الدعم.

كما يمكن أن يظهر إشعار الاستحقاق على إيصال صرف الخبز عند استخدام البطاقة التموينية، وكذلك يمكن للمواطن مراجعة منفذ التموين التابع له لمعرفة ما إذا كانت بطاقته مدرجة ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

كيفية الاستفادة من قيمة منحة التموين

سمحت وزارة التموين للمستفيدين باستخدام قيمة المنحة في شراء السلع التموينية المختلفة وفق احتياجات كل أسرة، دون فرض قائمة محددة من المنتجات.

وتشمل السلع المتاحة ضمن الدعم التمويني عددًا من السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، وهي من السلع الأكثر استخدامًا داخل المنازل المصرية.

أسعار السلع ضمن منحة التموين

حددت وزارة التموين أسعار السلع المتاحة ضمن منحة الدعم التمويني الإضافي لعام 2026، حيث يبلغ سعر كيلو السكر نحو 28 جنيهًا بحد أقصى أربعة كيلو جرامات.

كما يصل سعر كيلو الأرز إلى 24 جنيهًا بحد أقصى ثلاثة كيلو جرامات، أما الزيت فيتوفر بعبوة 700 مل بسعر 48 جنيهًا أو عبوة 800 مل بسعر 54 جنيهًا بحد أقصى ثلاث عبوات، وتُطرح كذلك عبوات المكرونة بوزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه وبحد أقصى ست عبوات لكل بطاقة.