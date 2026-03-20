كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس مياه على المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

الداخلية تفحص فيديو إلقاء المياه على المواطنين في النزهة

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.