سمعت القنابل.. لاعب وست هام يكشف تفاصيل الظهور الأول مع السيلية القطري

روى ميخائيل أنطونيو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي سابقا والسيلية القطري حاليا، كواليس ما يعيشه حاليا، أثناء حرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.

وانضم ميخائيل أنطونيو إلى السيلية القطري، في وقت مبكر من الشهر الحالي، إلا أن الحرب تسببت في إيقاف النشاط لفترة مؤقته قبل استئنافه من جديد.

لاعب وست هام يونايتد يكشف معاناته مع الحرب

وقال أنطونيو، صاحب الـ35 عامًا، إنه استقر سريعا في الحياة في الدوحة بعد إنهاء عقده الذي دام عشر سنوات مع وست هام، إذ غادر كأفضل هداف للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ83 هدفًا في 323 مباراة.

لكن فصله الجديد بدأ في خلفية مخيفة، مع امتداد الصراع في الشرق الأوسط إلى الخليج، إذ كانت قطر عرضة لهجمات صاروخية واعتراضات دفاع جوي بعد رد إيران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضافت أنطوان في حوار مع talkSPORT: "منذ أن جئت إلى هنا، تسمع أصوات دوي عالية وأشياء من هذا القبيل، لكنك لا ترى أي شيء حقًا، في الغالب شعرت بالأمان في محيطي الجديد".

وواصل: "في اليوم الذي كنت من المفترض أن أخوض فيه ظهوري الأول، كان يومًا مخيفًا، سمعت القنابل وكان الفندق يهتز، كان ذلك مرعبًا، نظرت من النافذة ورأيت ألسنة اللهب من الانفجارات، كان ذلك اليوم الوحيد الذي شعرت فيه بالخوف".

وفي ديسمبر 2024، تعرض لحادث سيارة مروع كاد أن يودي بحياته، وتسبب في الحادث في إصابات خطيرة في ساقه وأبعده عن الملاعب لشهور.

في إصبعه.. إصابة خطيرة للاعب جلطة سراي خلال مباراة ليفربول

خالد الغندور يرتدي قميص الأهلي في دورة رمضانية



