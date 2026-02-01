مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

"فخور بك".. رسالة مؤثرة من شقيق حمزة عبدالكريم بعد انتقاله لبرشلونة

كتب : محمد عبد الهادي

01:51 م 01/02/2026 تعديل في 01:54 م
عبر يوسف عبدالكريم، شقيق لاعب النادي الأهلي حمزة عبدالكريم، والمنضم لصفوف برشلونة حديثًا، عن سعادته بهذه الخطوة لشقيقة متمنيًا له النجاح والتألق.

وكان حمزة عبدالكريم، قد وقع على عقود إنتقاله بشكل رسمي لبرشلونة، حيث اتجه أمس السبت لإسبانيا لإجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكتب يوسف شقيق حمزة عبر حسابه على إنستجرام: " من نادي عائلتنا إلى نادي أحلامنا، سيظل الأهلي دائمًا بيتنا، المكان الذي بدأت فيه الحكاية، وحيث ينتمي قلب عائلتنا".

وتابع:" اليوم، تأخذ هذه الرحلة خطوة جديدة نحو حلم آمنا به دائمًا، رؤيتك تنتقل إلى برشلونة ليست مجرد صفقة انتقال، بل هي ثمرة عمل شاق، وانضباط، وإيمان، وصباحات مبكرة وليالٍ طويلة حوّلت الأحلام إلى واقع.

واختتم: "فخور بك جدًا يا أخي احمل جذورك معك، ابقَ متواضعًا، وواصل السعي نحو العظمة، هذه ليست إلا بداية قصة أكبر بكثير".

حمزة عبدالكريم وشقيقه

حمزة عبدالكريم شقيق حمزة عبدالكريم الأهلي برشلونة

