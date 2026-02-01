رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم قادمًا من الأهلي

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

عبر يوسف عبدالكريم، شقيق لاعب النادي الأهلي حمزة عبدالكريم، والمنضم لصفوف برشلونة حديثًا، عن سعادته بهذه الخطوة لشقيقة متمنيًا له النجاح والتألق.

وكان حمزة عبدالكريم، قد وقع على عقود إنتقاله بشكل رسمي لبرشلونة، حيث اتجه أمس السبت لإسبانيا لإجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكتب يوسف شقيق حمزة عبر حسابه على إنستجرام: " من نادي عائلتنا إلى نادي أحلامنا، سيظل الأهلي دائمًا بيتنا، المكان الذي بدأت فيه الحكاية، وحيث ينتمي قلب عائلتنا".

وتابع:" اليوم، تأخذ هذه الرحلة خطوة جديدة نحو حلم آمنا به دائمًا، رؤيتك تنتقل إلى برشلونة ليست مجرد صفقة انتقال، بل هي ثمرة عمل شاق، وانضباط، وإيمان، وصباحات مبكرة وليالٍ طويلة حوّلت الأحلام إلى واقع.

واختتم: "فخور بك جدًا يا أخي احمل جذورك معك، ابقَ متواضعًا، وواصل السعي نحو العظمة، هذه ليست إلا بداية قصة أكبر بكثير".

