كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 2
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

1 2
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

ملخص مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

08:33 م 09/01/2026 تعديل في 11:01 م
تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره الكاميرون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بيهما اليوم في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي منتخب المغرب، في نصف نهائي أمم أفريقيا مع الفائز من مباراة، نيجيريا والجزائر المقرر إقامتها غدا السبت.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا وأشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري وبلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي

أبرز أحداث مباراة المغب والكاميرون في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من لاعب منتخب المغرب يبعدها دفاع منتخب الكاميرون

الدقيقة 11: عرضية من أشرف حكيمي تمر دون خطورة إلى خارج الملعب

الدقيقة 13: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب الكاميرون

الدقيقة 20: عرضية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الكاميرون

الدقيقة 26: إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى الكاميرون

الدقيقة 30: ضغط قوي من المنتخب المغربي لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 37: تسديدة قوية من عبد الصمد الزلزولي تمر بجوار مرمى حارس مرمى الكاميرون

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: بطاقة صفراء لبلال الخنوس لاعب المغرب

الدقيقة 59: رأسية خطيرة من عبد الصمد الزلزولي ولكنها تمر أعلى مرمى الكاميرون بقليل

الدقيقة 61: فرصة الهدف الثاني تضيع من المنتخب المغربي، بعد عرضية من أشرف حكيمي يقابلها لاعب المغرب برأسية ولكن مدافع المغرب يبعدها من على خط المرمى

الدقيقة 67: سقوط لاعب منتخب كوت ديفوار داخل منتصف الملعب والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 74: إسماعيل صيباري يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى الكاميرون

الدقيقة 80: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الكاميرون والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية الكاميرون ضد المغرب cameroon vs morocco مباريات كاس امم افريقيا

