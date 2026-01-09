قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا

"لا أتذكر".. سيميوني يتحدث عن أزمته مع فينيسيوس جونيور

"صافرة مصرية لم تطلق".. جدل تحكيمي قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب لمواجهة الكاميرون، في التاسعة مساء اليوم على ملعب مولاي عبد الله، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدخل منتخب المغرب، المضيف للبطولة، اللقاء متسلحًا بجماهيره، إذ إنه لم يتعرض للهزيمة على أرضه في أي مباراة رسمية منذ أكثر من 15 عامًا.

الكاميرون عُقدة صاحب الأرض

يمتلك منتخب المغرب رقمًا قياسيًا ضد المنتخبات المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية، ففي 7 مباريات سابقة أقصى منتخب الكاميرون البلد المضيف من الأدوار النهائية.

وفاز منتخب الكاميرون على البلد المضيف في النسخ التالية:

كوت ديفوار – الجولة الأخيرة من دور مجموعات 1984

المغرب – نصف نهائي 1988

السنغال – ربع نهائي 1992

نيجيريا – نهائي 2000

مالي – نصف نهائي 2002

غانا – نصف نهائي 2008

الجابون – الجولة الأخيرة من دور مجموعات 2017

