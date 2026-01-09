قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
كتب : هند عواد
يستعد منتخب المغرب لمواجهة الكاميرون، في التاسعة مساء اليوم على ملعب مولاي عبد الله، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.
ويدخل منتخب المغرب، المضيف للبطولة، اللقاء متسلحًا بجماهيره، إذ إنه لم يتعرض للهزيمة على أرضه في أي مباراة رسمية منذ أكثر من 15 عامًا.
الكاميرون عُقدة صاحب الأرض
يمتلك منتخب المغرب رقمًا قياسيًا ضد المنتخبات المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية، ففي 7 مباريات سابقة أقصى منتخب الكاميرون البلد المضيف من الأدوار النهائية.
وفاز منتخب الكاميرون على البلد المضيف في النسخ التالية:
كوت ديفوار – الجولة الأخيرة من دور مجموعات 1984
المغرب – نصف نهائي 1988
السنغال – ربع نهائي 1992
نيجيريا – نهائي 2000
مالي – نصف نهائي 2002
غانا – نصف نهائي 2008
الجابون – الجولة الأخيرة من دور مجموعات 2017
