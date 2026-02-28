مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

إعلان

فيفا يسمح بارتداء المشجعين لـ "التنانير" في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

10:44 ص 28/02/2026 تعديل في 11:50 ص

الزي التقليدي لأسكتلندا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد بطولة كأس العالم 2026، المقامة في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حدثا استثنائيا، بالسماح للجماهير بارتداء "التنانير".

ووفقا لوكالة الأسوشيتد برس، حصل مشجعو اسكتلندا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لارتداء التنانير الاسكتلندية التقليدية في مباريات كأس العالم.

حدث استثنائي في كأس العالم

قال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لوكالة أسوشيتد برس، إنه توصل إلى اتفاق مع فيفا للسماح بارتداء الحقائب الجلدية التقليدية المصنوعة من الفرو أو الجلد والتي تُلبس أمام التنورة الاسكتلندية (الكيلت) في المباريات، على الرغم من أنها تخالف القيود الأمنية المفروضة على دخول الملاعب في الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، جرايم ثيوليس: "أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم السماح لحاملي الحقائب الرياضية بدخول الملاعب بعد إجراءات التفتيش والفحص القياسية، وسيواصل العمل مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لتثقيف موظفي يوم المباراة أثناء استعدادهم لاستقبال المشجعين في بوسطن وميامي".

ووقع منتخب اسكتلندا في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمغرب وهايتي، ولديه مباراتان في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، ومباراة واحدة في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اسكتلندا التنانير في كأس العالم الزي التقليدي لاسكتلندا كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق