فيفا يسمح بارتداء المشجعين لـ "التنانير" في كأس العالم 2026

تشهد بطولة كأس العالم 2026، المقامة في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حدثا استثنائيا، بالسماح للجماهير بارتداء "التنانير".

ووفقا لوكالة الأسوشيتد برس، حصل مشجعو اسكتلندا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لارتداء التنانير الاسكتلندية التقليدية في مباريات كأس العالم.

حدث استثنائي في كأس العالم

قال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لوكالة أسوشيتد برس، إنه توصل إلى اتفاق مع فيفا للسماح بارتداء الحقائب الجلدية التقليدية المصنوعة من الفرو أو الجلد والتي تُلبس أمام التنورة الاسكتلندية (الكيلت) في المباريات، على الرغم من أنها تخالف القيود الأمنية المفروضة على دخول الملاعب في الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، جرايم ثيوليس: "أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم السماح لحاملي الحقائب الرياضية بدخول الملاعب بعد إجراءات التفتيش والفحص القياسية، وسيواصل العمل مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لتثقيف موظفي يوم المباراة أثناء استعدادهم لاستقبال المشجعين في بوسطن وميامي".

ووقع منتخب اسكتلندا في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمغرب وهايتي، ولديه مباراتان في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، ومباراة واحدة في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.

